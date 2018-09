Várias empresas transportadoras do grupo Barraqueiro vão estar em grave no dia 28 deste mês para reivindicar aumentos salariais e melhores condições de trabalho, anunciou esta segunda-feira a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans).

A paralisação vai decorrer durante todo o dia, não se sabendo para já quais serão as empresas que irão aderir ao protesto, segundo disse à agência Lusa o coordenador da Fectrans, José Manuel Oliveira.

Melhorias salariais e respeito pela contratação coletiva são as principais reivindicações, numa altura em que, segundo explicou o coordenador da Fectrans se discute o estabelecimento de um salário mínimo no setor.

José Manuel Oliveira referiu que atualmente o salário médio nas empresas do grupo é de 640 euros e que o objetivo passa por vir a estabelecer no futuro um salário mínimo superior a 700 euros.

Estes salários são baixos até comparativamente com aquilo que é o salário mínimo nacional e a discussão que está a ser feita com os trabalhadores é a de que nós precisamos de elevar significativamente os salários. No imediato, numa primeira fase, a meta é a dos 700 euros e depois que haja uma evolução que permita aumentar a diferença para o salário mínimo”, atestou.