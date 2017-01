Já está a decorrer a transação de direitos de subscrição do aumento de capital de 1.332 milhões de euros do BCP, para reembolsar a ajuda estatal de 700 milhões e reforçar os rácios de capital. Os direitos arrancaram a negociação a cair 40%.

Cada direito permite comprar 15 novas ações do banco liderado por Nuno Amado e cada um está a valer 0,627 euros, enquanto as ações, no seu conjunto, já estiveram a derrapar mais de 9% para 0,1455 euros.

A negociação dos direitos decorre até 30 de janeiro, sendo que o processo de aumento de capital ficará concluído a 2 de fevereiro e os resultados serão conhecidos no dia a seguir, 3 de fevereiro. Ou seja, dentro de 15 dias.

Já é conhecido que o acionista chinês Fosun quer aproveitar para ficar com 30%do bcp, face aos 16,7% que detém desde o final do ano passado. Sabe-se também que a angolana Sonangol está igualmente autorizada a aumentar a sua participação no capital do banco para aproximadamente 30%.

O BCP pretende voltar a pagar dividendos em 2018. O banco precisa deste aumento de capital para pagar o empréstimo ao Estado, os denominados Cocos, no montante de 750 milhões de euros.

Sonae reage a vendas inéditas

A derrapagem do BCP está a pressionar o índice de referência em Lisboa, o PSI20, que recua mais de 0,5% esta manhã, com outras oito cotadas em queda.

Há, no entanto, a realçar a subida de 2% da Sonae, para 0,872 euros. A dona dos hipermercados Continente está a reagir à subida de 7,2% das vendas do retalho alimentar e especializado para quase 5.200 milhões de euros em 2016.

É a primeira vez que o grupo Sonae ultrapassa a fasquia dos cinco mil milhões de euros de vendas em apenas um ano.