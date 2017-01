Amanhã positiva para as praças da Europa, com o PSI20 a não ser exceção. Ganha 0,39% para 4.610,79 pontos ajudado por quase todos os títulos.

Hoje a atenção continuam a recair sobre o BCP mas pela positiva. Recupera do mínimo de ontem, nos 0,79 euros, e cresce 5,24% para 0,865 euros. Ontem ficou a saber-se que a operação de aumento de capital do banco arranca no dia 19 de janeiro, com a BCP a anunciar também uma revisão das linhas diretoras, concretamente o regresso ao pagamento de dividendos sobre os lucros de 2018.

Pela positiva destaque também para o setor da energia, com a Galp à frente nas subidas que, mesmo assim, não chegam a 1%.

Melhor sexta-feira que quinta também para os CTT que recuperam 0,22% para 6,137 euros.

Atenção viradas ainda para as ações da Jerónimo Martins. As vendas da dona do Pingo Doce em Portugal e da líder do retalho alimentar polaco Biedronka, tiveram uma subida homóloga, superior ao previsto, de 6,5% em 2016, apoiadas no robusto crescimento da polaca Biedronka, diz a Reuters. Ainda segundo a agência, as vendas fixaram-se nos 14.621 milhões, batendo a média de estimativas dos analistas de 14.588 milhões. Mesmo assim o título cai 1,43% para 15,83 euros, com os analistas a dizerem que a ação já tinham incorporado a subida.

No mercado da dívida, as atenções vão estar dirigidas para a evolução das yields - taxa de rendibilidade de um título de dívida - da dívida soberana de Portugal, num dia em que é esperado que a Moody's se pronuncie sobre o rating português.