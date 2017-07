A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) está a disparar mais de 7%, com o anúncio de uma injecção de 250 milhões de euros pela casa-mãe Montepio Geral Associação Mutualista, e também da assinatura de uma memorando de entendimento com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Cada ação do banco vale agora para 0,517 euros.

Foi na sexta-feira que a dona do Montepio anunciou o aumento do capital da subsidiária, ao mesmo tempo que anunciou a assinatura de um memorando de entendimento com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) para uma parceria.

Essa parceria "contempla a possibilidade de uma participação da SCML na CEMG, abrindo o caminho para a participação de outras instituições da economia social no capital da CEMG", lê-se no comunicado emitido na sexta-feira, que não refere valores nem calendário para se realizar a operação que está a ser negociada.

Ou seja, a Santa Casa está mais próxima de entrar no Montepio. Ainda assim, o presidente da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Santana Lopes, diz nim. O provedor admitiu que há interesse, mas que ainda não houve qualquer contato formal que viabilize a entrada de capital.