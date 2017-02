O setor do turismo na Região de Lisboa criou/ manteve 149.914 empregos entre 2005 e 2015, dos quais 80.773 na capital, com a maior percentagem a ser adjudicada às áreas de hotelaria e restauração.

A conclusão é de um estudo desenvolvido pela consultora Deloitte, apresentado hoje, que, entre outros aspetos, revela o "Impacte Macroeconómico do Turismo na Cidade e na Região de Lisboa".

Outro aspeto que salta à vista, e confirma a evidência já observado por cada um de nós, é que o número de turistas na cidade e na restante Região de Lisboa [já que os dados da Região também incluem os da cidade] cresceu de forma significativa na última década.

Entre 2005 e 2015, a capital ganhou 2,5 milhões de turistas passando de 2,4 para 4,9 milhões. Um crescimento também visível na restante Região que recebe mais um milhão de pessoas, atingido os 2,3 milhões. Ao todo, em dez anos são mais 3,6 milhões de visitantes que chegaram à cidade e arredores, num total de 7,3 milhões em 2015. Com o crescimento a ser, sobretudo, mais acentuado nos anos de 2014 e 2015.

Para responder ao fenómeno, diz o estudo, que a oferta hoteleira também subiu. Passando de 13.250 (2005) para 19.804 (2015), mais 6.554 quartos na cidade de Lisboa. Em termos de quartos em alojamento local o acréscimo é de mais cerca de 6 mil também na capital.

Acrescem, 10 vez mais congressos e reuniões por ano na cidade, que também captou mais 55 cruzeiros, a fazerem escala, por ano. E na Região foram construídos mais quatro campos de golfe.

Lisboa é a capital que mais cresce em dormidas entre 2011-2015

Na comparação com destinos concorrentes, na Europa, para o período entre 2011-2015, Lisboa também aparece destacada em matéria de crescimento médio anual no número de dormidas. Se é verdade de atinge uma média anual de dormidas de 9,1 milhões, bem abaixo dos 18 milhões de Madrid. Também é certo que este número médio, no caso de Lisboa, representa um crescimento de mais de 9% contra os menos de 3% que aumenta o indicador na capital do país vizinho.

Numa outra perspetiva, quando olhamos para o impacto, direto [tudo o que tem a ver com o crescimento em si do setor] e indireto [todos os negócios ou atividades que ganham com o fator do setor do turismo estar a crescer] da produção do setor do turismo na Região, constatamos que, em 10 anos, o maior impacto foi a nível indireto. Em 2015, a produção total de turismo era de 8,4 mil milhões de euros na Região, quase 6 mil milhões foi gerada indiretamente.

Também na cidade, o impacto chegou aos 6,3 mil milhões de euros, com mais de 4 mil milhões a serem do efeito indireto.

Se dividirmos os incrementos da geração desta riqueza pelos diversos dos agentes de turismo, na cidade, chegamos à conclusão que só a hotelaria e a restauração ganharam, em conjunto, mais 440 milhões em dez anos. As compras e os transportes captaram, uma e outra, mais 140 milhões, no período em análise. À atividade de congressos e reuniões couberam mais 100 milhões e a animação artística conseguiu mais 75 milhões entre 2005 e 2015.