Vários eventos, como a Web Summit em Lisboa, traduziram-se, em novembro de 2016, em subidas nas taxas de ocupação e nas receitas dos hotéis portugueses, segundo o AHP Tourism Monitor, hoje divulgado.

“São de destacar (…) eventos que tiveram um forte impacto nos destinos turísticos”, comentou a presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, enumerando em Lisboa a conferência internacional de tecnologia Web Summit, nos Açores o congresso da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), em Coimbra eventos ligados à saúde e na região do Porto uma maratona e a visita dos reis de Espanha.

De acordo com a recolha mensal de dados feita pela AHP, novembro registou uma “ótima performance e manteve o ritmo de crescimento a dois dígitos em alguns dos principais indicadores”, numa comparação com igual mês de 2015.

A taxa de ocupação por quarto a nível nacional foi de 58%, numa subida de 6,5 pontos percentuais (p.p.), com a Madeira (cerca de 78%, num crescimento de 3,5 p.p.), Lisboa (71%, mais 6,6 p.p.) e Grande Porto (65%, mais 8,5 p.p.) a destacaram-se.

Foram registadas subidas no preço médio por quarto ocupado (+12,7%) e no preço médio por quarto disponível, o RevPar [Revenue per available room] (+26,9%).

O destaque em termos de RevPar vai para Lisboa (+34,8%), Madeira (+11,4%) e Grande Porto (+7,4%).

Na capital, o preço médio por quarto ocupado fixou-se acima dos 94 euros.

A receita média por turista no hotel teve um aumento de 12,2%, enquanto a estadia média subiu 4,4%, fixando-se nos 1,91 dias.

A receita total por quarto disponível mostrou um crescimento de quase 28%, fixando-se nos 59 euros.