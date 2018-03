O fisco aumentar proximidade aos contribuintes e por isso, passa, a partir de hoje, disponibilizar duas novas ferramentas. Uma app: Situação Fiscal, disponível em IOS e Android e a possibilidade de débito direto para pagamento de impostos.

A aplicação, desenvolvida pela Autoridade Tributária (AT) e que será hoje apresentada em Lisboa, permite passar a avisar os contribuintes via telemóvel de quais os impostos que têm a pagar ou os reembolsos que têm a receber.

Após descarregar a aplicação, e depois de introduzir o número e senha fiscais, vai ter acesso no telefone aos reembolsos emitidos, pagos, cancelados ou reativados. Bem como entrar diretamente no site da AT.

Quanto ao débito direto, um trabalho que foi desenvolvido em parceria com os bancos, estará disponível no site da AT, tornando possível pagar os impostos através desta modalidade. Uma facilidade que o fisco disponibiliza aos contribuintes e que poderá reduzir o volume de multas por pagamentos em atraso.

A liquidação de impostos através da MyBay e sistema QR Code também passa a estar disponível.