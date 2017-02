As linhas Capitalizar foram lançadas a 16 de janeiro, mas só agora passam a estar disponíveis nos bancos que assinaram os protocolos. O Governo espera que os apoios cheguem a cerca de 20.000 pequenas e médias empresas.

O montante global de financiamento é de 1.600 milhões de euros, distribuídos por cinco linhas de crédito, segundo o ministério da Economia:

Linha de crédito Dotação Objetivo Micro e pequenas empresas 400 milhões de euros Potenciar o acesso a financiamento para investimentos em ativos e reforço de capitais Fundo de maneio € 700 milhões Financiar necessidades de fundo de maneio das empresas com financiamentos de médio prazo, em alternativa ao crédito de curto prazo. Plafond de tesouraria € 100 milhões Alargar a oferta de crédito em sistema de revolving, dando uma maior flexibilidade à gestão corrente de tesouraria Investimento geral € 100 milhões Financiar investimentos em ativos com elevado prazo de recuperação Investimentos projetos 2020 € 300 milhões Alargar a oferta de crédito bancário para financiamento de projetos aprovados no âmbito do Portugal 2020, com enfoque em despesas elegíveis e outros segmentos de mercado em que a Linha de Crédito e Garantias IFD 2016-2020 possa vir a relevar-se insuficiente

Nas palavras do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, "são linhas que pretendem dar dinheiro às empresas com prazos mais favoráveis do que a banca consegue conceder, como também spreads mais baixos".

Permitem que as PME se financiem "num contexto mais amplo do que as linhas que já tínhamos lançado anteriormente",asseverou à Lusa, a 16 de janeiro.

A linha de Crédito Capitalizar, que se insere no programa Capitalizar, é gerida pela PME Investimentos em articulação com o Sistema Nacional de Garantia Mútua, destinadas a PME com montantes de financiamento por empresa entre 25 mil e dois milhões de euros e com prazos entre três e 10 anos.