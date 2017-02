O primeiro-ministro voltou a afirmar que "nada mais há a dizer" sobre a Caixa Geral de Depósitos e as polémicas que envolvem a antiga administração. Em Cabo Verde, António Costa preferiu subscrever o "bom entendimento" do Presidente da República sobre a matéria.

Esse assunto está encerrado há uma semana".

À margem da cimeira Luso-Caboverdiana, o chefe do Governo português foi questionado pelos jornalistas sobre a CGD e também sobre a segunda comissão de inquérito parlamentar sobre o banco, que será imposta por CDS e PSD.

Já é certo que a direita vai querer ouvir António Domingues e o ministro das Finanças, Mário Centeno, mas há ainda a hipótese de pedir o testemunho do próprio primeiro-ministro.

O presidente da Assembleia da República, o socialista Ferro Rodrigues, já manifestou ter "as maiores dúvidas" sobre duas comissões de inquérito à Caixa, no Parlamento. Aquela que está a decorrer versa apenas sobre o plano de recapitalização. A direita quer também escrutinar a questão das mensagens trocadas entre o ministro das Finanças e o ex-presidente da Caixa.

António Domingues está disposto a entregar ao parlamento todos os SMS trocados com o gabinete do ministro das Finanças. O PSD e CDS vão mesmo avançar com uma nova comissão de inquérito e o ex-presidente da Caixa não hesitará em revelar as mensagens escritas se o Parlamento assim o exigir.