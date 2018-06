O primeiro-ministro, António Costa, e os recordistas de surf da onda da Nazaré, Garrett McNamara e Rodrigo Koxa ativaram hoje, em Times Square, um painel eletrónico de 30 metros com publicidade ao turismo em Portugal.

Uma sessão informal que decorreu na manhã em que também se ficou a conhecer que a sede da Liga Internacional de Surf vai transferir-se de França para Lisboa, o que, segundo os responsáveis do Executivo nacional, contribuirá para reforçar Portugal como um dos melhores destinos do mundo para a prática de surf.

Na praça mais visitada em todo o mundo, temos agora este painel eletrónico a promover o turismo português, o que é muito importante", declarou aos jornalistas o primeiro-ministro.

António Costa salientou a importância do mercado norte-americano de turistas, observando que tem vindo "a crescer muito nos últimos anos".

A Times Square, aqui, em Nova Iorque, é uma praça onde este painel eletrónico vai ser visto não só por norte-americanos, mas também por todos os milhões de visitantes de Nova Iorque, que assim ficam a conhecer melhor o nosso país e, em particular, a Nazaré", referiu o líder do executivo nacional.

O primeiro-ministro pronunciou-se também sobre a transferência da sede da Liga Internacional de Surf para Lisboa, dizendo que "Portugal tem todas as condições" para acolher essas instituições".

"O surf em Portugal tem uma grande atenção no plano internacional. Se não fossemos um grande local para a prática do surf, não teríamos seguramente a sede da Liga Internacional de Surf no país", disse.

Ainda de acordo com o primeiro-ministro, os recordes mundiais de Garrett McNamara e de Rodrigo Koxa acabaram por dar uma grande visibilidade a Portugal".

A Nazaré é atualmente uma referência internacional", acentuou.

Garrett McNamara, que tinha a sua bebé ao colo - cujo um dos nomes é Nazaré - afirmou sentir-se em casa depois de ter visto o vídeo do painel eletrónico da onda.

Definitivamente, a onda da Nazaré é a maior em tamanho e a mais popular em todo o mundo. Agora, não apenas os surfistas sabem isso. O mundo sabe isto. Mas o mais espantoso é que tudo isto aconteceu em apenas oito anos", declarou o norte-americano.

Também Rodrigo Koxa, que tem o recorde de ter surfado a onda mais alta de sempre, 28,34 metros, na Nazaré, elogiou a notoriedade desta zona costeira do distrito de Leiria.

"Estou muito contente por estar aqui com o Garrett McNamara e com outros meus amigos surfistas. Penso que esta foi uma grande ação de Portugal", acrescentou.