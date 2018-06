O primeiro-ministro garantiu esta terça-feira que a Autoridade Tributária (AT) vai corrigir um "erro" que prejudicava as deduções à coleta dos pensionistas que tinham recebido aumentos extraordinários em agosto de 2017, depois de alertado para a situação pelo PCP.

Posso dizer que a AT já detetou o erro, vai proceder ao reprocessamento de todas as declarações de IRS destes pensionistas que, sem necessidade de reclamação, vão ver a sua liquidação alterada, de forma a não sofrerem a penalização a que não tinham direito e não se justificava. Esse é o ponto de situação", assegurou António Costa, no debate quinzenal na Assembleia da República.