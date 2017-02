O primeiro-ministro, António Costa, apontou para o investimento da Embraer em Portugal, na OGMA, em Alverca, e em Évora, como "um bom exemplo contra o protecionismo", afirmando Portugal como "país amigo do investimento estrangeiro".

"Numa altura em que, em tantas partes do mundo, se pensa em fechar fronteiras, limitar o comércio internacional, dificultar o investimento externo, este é um bom exemplo de como todos temos a ganhar com fronteiras abertas, com investimento estrangeiro, numa lógica de parceria e de comércio livre. É por isso um bom exemplo contra o protecionismo, contra o encerramento de fronteiras e contra a aversão ao investimento estrangeiro."

Na inauguração do hangar de pintura da OGMA, em Alverca do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira, um investimento de mais de 10 milhões de euros da Embraer, o chefe do executivo fez a afirmação do país como "amigo do investimento estrangeiro".

"Somos um país amigo do investimento estrangeiro, estamos abertos ao investimento da Embraer, de outras empresas brasileiras e de outras empresas de outras origens. Gostamos do investimento externo porque sabemos bem que, com o investimento externo, podemos fazer mais e podemos fazer melhor", afirmou.

António Costa falava na cerimónia de inauguração do hangar de pintura da OGMA, em que esteve presente o presidente do grupo Embraer, Paulo César de Souza e Silva.

Paulo César de Souza e Silva sublinhou, na sua intervenção, que os 10 milhões de euros de investimento no hangar de pintura - que visa atrair novos clientes, disponibilizando mais um serviço em Alverca - aproximam dos 100 milhões de euros o investimento na OGMA, nos quase 12 anos da parceria com o Estado português.

A OGMA (Indústria Aeronáutica de Portugal S.A., as antigas Oficinas Gerais de Material Aeronáutico) é detida em 65% pela Embraer e em 35% pelo Estado português, através da empresa EMPORDEF, desde 2005.

Paulo César de Souza e Silva afirmou que a presença da Embraer em Portugal, quer em Alverca, quer na unidade de Évora, serve o objetivo de desenvolvimento de um 'cluster' aeronáutico português competitivo.

No mesmo sentido, o primeiro-ministro aludiu ao "momento emocionante" da chegada a Alverca do avião KC390, na primeira viagem daquele avião na Europa: "Foi o primeiro avião fruto desta parceria luso-brasileira e que é um bom símbolo daquilo que tem representado a parceria com a Embraer para Portugal e para o desenvolvimento do nosso 'cluster' aeronáutico".

António Costa abordou a relação de Portugal com o Brasil para sublinhar que ambos os países "têm particulares responsabilidades" no que podem fazer bilateralmente mas também na União Europeia, no caso português, no Mercosul, no caso brasileiro, e ambos na comunidade de países de língua portuguesa.