A Prisa já informou a Comissão Nacional do Mercado de Valores espanhola (CNMV) que decidiu anular acordo com a Altice para a venda da Media Capital.

No comunicado enviado ao regulador, o grupo espanhol informa por que decidiu pôr um ponto final no contrato.

“Do acordo constava que a Altice conseguisse a autorização das autoridades de competência portuguesas para realizar a operação antes de 16 de junho, mas isso não aconteceu", lê-se no comunicado.

A Prisa acrescenta que "cumpriu todas as condições exigidas no acordo de venda".

"A Media Capital, dona da TVI, é o grupo líder da comunicação em Portugal. no ano passado teve 19,7 milhões de euros de lucros".

O acordo de refinanciamento da PRISA cobre a operação que não se conclua.

A Media Capital, grupo líder em comunicação em Portugal, é uma forte holding de media com marcas de referência no âmbito televisivo, de rádio, produção audiovisual e Internet. No ano passado, a Media Capital obteve um lucro de 19,7 milhõies de euros, com um EBITA de 40,1 milhões, uma margem de EBITA de 24,2% e uma renda de 165,5 milhões.