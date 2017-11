Alexandre Fonseca vai ser o novo presidente executivo da PT, substituindo Cláudia Goya à frente da operadora do grupo Altice. Em comunicado a empresa de comunicações refere que o responsável a substituição terá “efeito imediato."

Alexandre Fonseca é o rosto da execução do projeto de infraestruturação em fibra ótica em Portugal, "recorrendo a tecnologia quase 100% portuguesa, bem como sob o seu comando, mais de 650 engenheiros portugueses, na Altice Labs, têm criado e levado a tecnologia nacional a quase 40 países em todo o mundo", refere a nota de imprensa da Altice em Portugal.

O antigo cargo de Alexandre Fonseca, enquanto CTO, será ocupado por Luís Alveirinho, até aqui diretor de Engenharia e Operações de Rede, que conta já com mais de três décadas ao serviço do grupo de comunicações.

Por sua vez, "Claudia Goya, que se juntou ao grupo no verão passado, e que soube gerir com sucesso a empresa durante os últimos meses, passará a ocupar o cargo de chairwoman da PT Portugal", acrescenta o comunicado.

Já Paulo Neves, até aqui presidente do conselho de administração, "reconhecido no grupo pela sua postura e desempenho (…) cessa funções na Altice."

"Esta nomeação ocorre de acordo com a reorganização do grupo recentemente anunciada, com uma nova estrutura de gestão e modelo de governance, reforçando assim os compromissos oportunamente assumidos com Portugal, em particular, a clara e inequívoca aposta na aquisição da Media Capital, processo que aguarda, serenamente, as decisões dos reguladores competentes", avança ainda a empresa em comunicado.