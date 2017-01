A Alphabet, dona do Google, teve um lucro abaixo das estimativas dos analistas no quarto trimestre. Subiu 7,6% para 5.330 milhões de dólares (cerca de 5 mil milhões de euros), o que compara com os 4.920 milhões há um ano.

Este resultado aumenta a pressão sobre a empresa para entregar novas apostas em hardware e computação em nuvem à medida que o seu negócio de publicidade amadurece, nota a Reuters.

A receita publicitária do Google, que representa a maior parte dos negócios, subiu 17,4% para 22.400 milhões no mesmo período, ou seja, entre outubro e dezembro de 2016.

A directora financeira da Alphabet, Ruth Porat, realçou que a companhia está a diversificar os seus negócios, apontando para o crescimento de hardware, vendas de aplicações e negócios na nuvem, também conhecida pelo seu termo em inglês cloud. A outra receita da empresa, que captura esses negócios, disparou 62%.

Vemos um tremendo potencial para essas empresas, bem como no desenvolvimento contínuo de fluxos de receitas não publicitárias para o YouTube", afirmou, num telefonema com investidores.

Destacou, sobretudo, a linha de produtos domésticos inteligentes Nest, já que as vendas duplicaram durante o período de férias, incluindo a Black Friday e a Cyber Monday.

A receita trimestral aumentou 22,%, com os anunciantes a gastarem mais para alcançar uma base de utilizadores que fica mais tempo em smartphones e no YouTube.

A empresa de pesquisa eMarketer estima que o Google vai capturar 60.920 milhões de dólares com a receita de anúncios de buscas este ano. A acontecer, isso representará 58,8% do mercado em todo o mundo.

Os cliques pagos ou os cliques em anúncios do Google subiram 36%, face à subida de 33% no trimestre anterior. Aqui as estimativas dos analistas foram superadas.

O custo por clique caiu 9%, na esteira do aumento das vendas de anúncios para telemóvel, com preços mais baixos. Ainda assim, a mudança não chega a ser alarmante, pois sugere que o Google está a vender mais anúncios no YouTube, que são vistos como indicador-chave de crescimento, refere ainda a Reuters.