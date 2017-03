A Associação de Lesados do Papel Comercial (ALPC) do BES, criada na quarta-feira, critica a solução encontrada para compensar os investidores, por considerar que não há igual tratamento para todos os lesados.

Não achamos correta a solução porque deveria ser igual para todos. Não concordamos com o teto máximo dos 250 mil euros [que cada lesado poderá receber]”

Rui Alves, um dos sócio-fundadores e dinamizadores desta associação, manifestou a sua posição à Lusa, realçando a compensação aos lesados com maiores investimentos, acima de 500 mil euros, que ficará, assim, muito aquém.

Apesar disso, disse também que a ALPC não tem uma posição conjunta contra a adesão à solução.

Há cerca de uma semana, o Ministério das Finanças e o grupo de trabalho dos lesados do papel comercial do BES indicaram que já estão a trabalhar na nova legislação que permitirá criar o fundo privado que financiará as indemnizações a pagar.

Os vários passos da solução

Primeiro, é criado um fundo de indemnizações a quem os clientes vendem os créditos dos produtos em que investiram. É aqui que os lesados assumem perdas, já que nas aplicações até 250 mil euros só recebem até 75% do montante investido e para valores acima de 500 mil euros recebem apenas 50%.

Numa fase posterior, este fundo de indemnizações recorre à banca para pedir financiamento e é aí que o Estado entra com uma garantia. Caso os litígios não produzam os resultados pretendidos, poderá ser pedida uma contragarantia do fundo de resolução. Em caso de serem acionadas, ambas as garantias terão impacto nas contas públicas.

A solução para os lesados do BES prevê o pagamento aos clientes do antigo banco em três tranches, sendo a primeira, de 30%, paga ainda este ano, provavelmente em maio. A segunda e terceira tranches restituem o remanescente até aos limites contratados.