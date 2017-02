Há progressos em Portugal, mas Bruxelas tem visto, e hoje não é exceção, sempre um 'mas'. Em Lisboa, o vice-presidente da Comissão Europeia constatou que há "notícias encorajadoras", só que, ao mesmo tempo, o país "enfrenta desafios económicos e sociais" que exigem "uma ação política decisiva".

Temos notícias encorajadoras para Portugal, como um crescimento mais forte do que esperado e um desemprego em diminuição. Ainda assim, Portugal tem pela frente alguns desafios económicos e sociais que necessitam de uma ação política decisiva".

Valdis Dombrovskis, comissário do Euro, disse-o à chegada a Lisboa, citado em comunicado da Representação da Comissão Europeia em Portugal, depois de ainda ontem a Comissão ter apontado "desequilíbrios excessivos" a Portugal.

Seja como for, o responsável comunitário mostra-se "contente por debater com as autoridades portuguesas e com os parceiros sociais a forma como preveem dar resposta aos restantes desafios".

O "objetivo partilhado" de Bruxelas e Portugal é conseguir " uma economia portuguesa com um crescimento económico robusto e inclusivo, que crie muitos e bons empregos para os portugueses".

Reuniões com Centeno, Marcelo e Carlos Costa

O vice-presidente da Comissão Europeia, que tem a pasta do Euro, Diálogo Social, Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e Mercado de Capitais, está em Lisboa no âmbito do diálogo mantido pelo executivo comunitário com os diversos Estados-membros para discutir matérias relacionadas com o 'Semestre Europeu' de coordenação de políticas económicas.

Na agenda do dia de manhã, Valdis Dombrovskis tem um debate na comissão parlamentar de Assuntos Europeus sobre o relatório relativo a Portugal no âmbito do Semestre Europeu durante a manhã, a que se segue uma reunião com os parceiros sociais e com António Correia de Campos, presidente do Conselho Económico e Social.

O comissário europeu vai reunir-se com o ministro das Finanças, Mário Centeno, num almoço de trabalho, dando os dois responsáveis uma conferência de imprensa da parte da tarde no Ministério das Finanças, em Lisboa.

Dombrovskis deverá ainda encontrar-se com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa.