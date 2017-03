A Câmara de Alenquer vai levantar uma contraordenação, com coima entre 1.500 e 250.000 euros, ao grupo Jerónimo Martins por ter aberto um hipermercado Pingo Doce no Carregado, sem licença de utilização.

Em causa, está a abertura do hipermercado em dezembro, sem que o município tivesse emitido licença de utilização, por não estarem concluídas as obras de acessos na estrada nacional 1 (EN1), que atravessa a vila do Carregado e passa em frente ao hipermercado.

Apesar de as Infraestruturas de Portugal terem dado parecer favorável, o município opôs-se também à solução de construção de uma rotunda, por defender que "não oferece condições de circulação sobretudo para veículos pesados", dada a existência de uma via de circulação estreita.

Para o autarca Pedro Folgado, os acessos criados vêm também contribuir para "congestionar ainda mais o tráfego automóvel" naquela zona, usada também como acesso à autoestrada A1 (Lisboa/Porto).

A 17 de fevereiro, a Câmara notificou o grupo Jerónimo Martins, dando um prazo, que terminou na quarta-feira, para concluir as obras, sob pena de mandar encerrar o hipermercado, o que não aconteceu já que as obras estavam terminadas na quarta-feira.

O autarca disse à agência Lusa que os serviços jurídicos do município estão a analisar o valor da coima a aplicar.

O Pingo Doce em causa abriu em dezembro e criou 40 novos postos de trabalho.