O fabricante automóvel alemão BMW vai chamar à revisão quase 200 mil carros na China devido a falhas nos sistemas de airbag, de acordo com o regulador do país e com a empresa.

Segundo um comunicado da entidade responsável pela supervisão da qualidade, inspeção e quarentena da China, os visados são, no total, 168.861 carros importados. Os automóveis foram produzidos entre dezembro de 2005 e dezembro de 2011.

Porém, são igualmente alvo do recall 24.750 veículos produzidos localmente entre julho de 2005 e dezembro de 2011.

O regulador chinês adverte que os geradores de gás nos sistemas de airbag defeituosos podem quebrar-se inesperadamente, gerando estilhaços que representam uma ameaça à segurança dos ocupantes.