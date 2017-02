Há cinco anos que não eram criados tantos empregos no setor da restauração e alojamento. O crescimento de 14,2% no último trimestre de 2016 chegou quase aos 290 mil postos de trabalho, congratula-se a associação empresarial AHRESP.

De acordo com um comunicado da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), que cita dados hoje divulgados pelo INE, nos Setores da Restauração e Bebidas e do Alojamento, no final do 4º trimestre de 2016 existiam neste setor 286,6 mil postos de trabalho, o que significa uma variação homóloga positiva de mais 35.700 postos de trabalho, a mais elevada dos últimos cinco anos.

Estes dados comprovam a eficácia da Reposição da Taxa do IVA nos serviços de alimentação e bebidas, em vigor desde 1 de julho de 2016, pois registou-se no último trimestre do ano uma significativa dinâmica no mercado de trabalho, contrariando o habitual efeito da sazonalidade".

Os setores da Restauração e Bebidas e do Alojamento registaram no ano de 2016 um aumento do emprego de 8% (mais 20.600 postos de trabalho) face ao ano de 2015.

No total, em Portugal, a população empregada, estimada em 4,6 milhões de pessoas, registou um acréscimo anual de 1,2% (mais 56,5 mil), com a taxa de atividade da população em idade ativa a situar-se em 58,5%, valor inferior em 0,1 pontos percentuais ao observado em 2015.

Segundo o INE, considerando apenas o quarto trimestre do ano passado, a população empregada registou um decréscimo trimestral de 0,4% (menos 17,9 mil) e um acréscimo homólogo de 1,8% (mais 82,1 mil).