O plenário dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para analisar os problemas no setor não está, afinal, a afetar os voos no aeroporto de Lisboa, adiantou à agência Lusa o porta-voz da ANA – Aeroportos de Portugal.

Os voos não estão a ser afetados pelo plenário. As companhias aéreas conseguiram reorganizar as coisas colocando alguns voos a chegar mais cedo e outros a chegar mais tarde”

No domingo, a ANA - Aeroportos de Portugal tinha dado conta de que estranhava a hora escolhida para a realização do plenário dos inspetores do SEF, hoje entre as 06:00 e as 08:00, porque coincidia com o período em que eram mais necessários, e antecipava atrasos significativos no aeroporto de Lisboa.

Fonte oficial da ANA justificava com o facto de naquele horário chegarem e partirem a maior parte dos voos internacionais com passageiros que precisam de controlo de passaporte na fronteira, os chamados voos 'não Schengen'".

Hoje em declarações à Lusa, o porta-voz da ANA garantiu que os voos não estão a ser afetados, nem foram registados quaisquer atrasos.

O presidente do sindicato que representa os inspetores do SEF, Acácio Pereira, justificou o horário do plenário com a mudança do turno da madrugada para o da manhã. Os inspetores vão analisar a situação no setor, nomeadamente a falta de meios do SEF no aeroporto de Lisboa.

O sindicato que representa os inspetores do SEF tem hoje uma reunião com a ministra da Administração Interna para discutir a falta de pessoal e de meios naquele serviço de segurança.

A reunião foi pedida pelo Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF), que há muito alerta para a falta de inspetores no SEF.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tem atualmente 750 inspetores.