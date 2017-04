Um défice de 3.807 milhões de euros nas administrações públicas em 2016, correspondente a 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB). Inferior em 376 milhões ao que estava previsto no Orçamento do Estado para o ano que passou, é isso que confirma o relatório do Conselho das Finanças Públicas da “Análise da Conta das Administrações Públicas (AP) 2016”, divulgado hoje.

A melhoria das contas também é visível face a 2015 para a qual “concorre de forma particular o efeito de base relativo ao impacto da operação de resolução do Banif em dezembro de 2015, bem como medidas temporárias e não recorrentes (one-offs) que beneficiaram excecionalmente a execução orçamental”.

"Consequentemente, o défice ajustado do efeito de one-offs ascendeu a 2,5% do PIB, o que representa uma melhoria de 0,6 p.p. do PIB face a 2015", diz o Conselho.

O défice não ajustado das AP diminui pelo segundo ano consecutivo, encontrando-se, em 2016, abaixo em 0,9 p.p. do PIB em relação ao limite de 30% do PIB e em 0,4 p.p. do PIB ao recomendado pelo Conselho da União Europeia em agosto de 2016 (2,5%).

Face a esta melhoria, o relatório reconhece que “o resultado de 2016 prossegue assim a trajetória de redução iniciada em 2010”.

Mas Portugal deverá ainda realizar “nos próximos anos um esforço de consolidação adicional em termos estruturais (…) para atingir o objetivo de médio prazo de um excedente estrutural de 0,25% do PIB”, diz o documento.

E em 2016 o maior contributo para a diminuição do défice, face a 2015, veio do lado da despesa, ao contrário do previsto pelo Ministério das Finanças (MF) na generalidade dos documentos de programação orçamental.

Quebra na despesa dá maior contributo para redução do défice

A análise revela que “o crescimento da receita abrandou em 2016 para menos de metade do verificado no ano anterior, registando-se pelo segundo ano consecutivo uma redução do seu peso no PIB (em 0,9 p.p.)”.

Para este resultado contribuiu o comportamento menos favorável da receita fiscal afetada pela evolução negativa dos impostos diretos- decorrente das alterações legislativas introduzidas ao nível do IRS, tanto em 2015 (reforma do IRS) como em 2016 (redução da sobretaxa).

Regularização de dívidas atenua quebra na receita de impostos diretos

Mesmo assim “os efeitos de medidas relativas à regularização extraordinária de dívidas fiscais e à reavaliação de ativos imobiliários beneficiaram a receita de IRC atenuando a quebra dos impostos diretos”. Apesar da desaceleração da receita fiscal em 2016, o seu crescimento foi inteiramente sustentado nos impostos indiretos, com contributo maioritário dos IECs – Imposto Especial de Consumo.

Carga fiscal cai mas ainda está em 34,5% do Produto

O ritmo de crescimento da receita fiscal de 1,4% está associado, por um lado, à cobrança de 512,4 milhões realizada no âmbito do PERES - Plano Especial de Redução do Endividamento ao Estado e Segurança Social - e, por outro, ao Regime Facultativo de Reavaliação do Ativo Fixo Tangível e Propriedades de Investimento (104 milhões). Descontando estes efeitos, a receita fiscal em 2016 teria crescido 0,1%.

Ou seja, “a receita fiscal cresceu a metade do ritmo previsto pelo Governo, ainda que beneficiada pela regularização extraordinária de dívidas fiscais”.

As contribuições sociais apresentaram uma dinâmica superior à verificada no ano anterior, apresentando as contribuições sociais efetivas um crescimento de 4,5%.

Em resultado do comportamento destes agregados, a carga fiscal reduziu-se para 34,2% do PIB refletindo um desagravamento de 0,3 p.p. do PIB face a 2015.

Redução da despesa 950 milhões acima da previsão do Governo

Também, o peso da despesa das AP no valor do produto gerado no país reduziu-se em 3,2 p.p. face a 2015, variação em grande parte influenciada pelo impacto da resolução do Banif em 2015 (ajustada do efeito de medidas temporárias a redução corresponde a 1,8 p.p. do PIB). O aumento da despesa corrente primária foi mais do que compensado pelo decréscimo da despesa de capital e dos juros.

A redução da despesa, menos 3.319 milhões de euros, foi mais acentuada que a prevista no OE/2016 (-950 milhões) devido à gestão das cativações orçamentais (que permitiram uma poupança no consumo intermédio equivalente a 0,3% do PIB) e aos desvios favoráveis nos juros (-653 milhões) e na Formação Bruta de Capital Fixo (-797 milhões) [grosso modo trata-se do valor do investimento, o menor valor em vários anos].

Esses fatores compensaram os desvios desfavoráveis registados nas despesas com pessoal e nas prestações sociais, ambos relacionados com problemas no tratamento da CGA em contas nacionais na preparação do OE/2016”, diz o Conselho das Finanças Públicas.

Governo falha meta da dívida

A dívida na ótica de Maastricht, em percentagem do PIB, foi superior às previsões do Ministério das Finanças, com o rácio verificado no final de 2016 (130,4% do PIB)”, conclui ainda o documento.

O rácio da dívida subiu 1,4 p.p. do PIB em 2016, o que compara com uma diminuição de 1,6 p.p. em 2015. “Este aumento decorreu do impacto favorável do excedente primário (…) não ter sido suficiente para compensar os efeitos desfavoráveis”, acrescenta o relatório.

O relatório do Conselho das Finanças Públicas assenta nos dados divulgados em 24 de março de 2017 nas seguintes fontes estatísticas: primeira notificação de 2017 ao abrigo do Procedimento por Défices Excessivos (PDE), publicada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE); contas nacionais trimestrais por sector institucional relativas ao 4.º trimestre de 2016, publicadas pelo INE e pelo Banco de Portugal (BdP).