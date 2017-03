A companhia aérea Rynair vai assegurar uma ligação semanal de Ponta Delgada para Londres, a partir do próximo inverno, e manter o atual número de rotas no mercado dos Açores, anunciou hoje o diretor de operações da empresa.

Michael Hickey, que falava numa conferência de imprensa, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, admitiu que existem conversações com o Governo dos Açores para criar novas rotas no arquipélago, como acontece em “muitos aeroportos em toda a Europa”, mas “nesta fase” não considera a possibilidade de novas ligações na região.

Atualmente, a operadora de baixo custo assegura duas ligações semanais da Terceira para o Porto e quatro a partir do mesmo destino para Lisboa.

A partir de Ponta Delgada, a Ryanair garante duas ligações diárias para Lisboa e uma para o Porto, todos os dias da semana num total de 20 voos semanais que geram cerca de 400 mil clientes por ano.

O responsável afirmou que a operadora aérea “está satisfeita com o crescimento atual que se tem registado” nos Açores, bem como com o “apoio do Governo Regional”.

Há sempre espaço para crescer, mas, para nós, é uma questão de assegurar as rotas certas e melhores para o negócio no tempo certo”, declarou, acrescentando que também está satisfeito com a resposta dos passageiros face à abertura, em dezembro de 2016, da rota para a Terceira, onde a procura cresceu 500%.

A ligação à ilha Terceira irá permitir o transporte de 100.000 passageiros por ano na aerogare civil das Lajes, segundo a Ryanair.

Michael Hickey referiu que o custo por passageiro na Ryanair é atualmente de 28 euros, estando a companhia a operar em 85 bases, em 200 aeroportos e 33 países, enquanto em Portugal tem quatro bases em cinco aeroportos.

Em setembro, o gestor de vendas e ‘marketing’ da Ryanair anunciou que a transportadora vai ligar as cidades de Frankfurt e Londres, a partir de Ponta Delgada, nos Açores, no próximo verão.

Segundo a Ryanair, a programação para o verão de 2017 está "a atrair um número recorde de reservas", já que a companhia continua a apostar no programa "Sempre a Melhorar", que disponibiliza aos clientes "mais frequências para destinos de praia, preços ainda mais baixos e uma melhor experiência".

Atualmente, para além da Ryanair, os Açores são servidos por uma outra operadora de baixo custo, a Easyjet, e pelas companhias SATA e TAP.