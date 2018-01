Os CTT vão fechar 22 lojas em todo o país. O encerramento de lojas estava previsto no plano de reestruturação da empresa, mas não se sabia ainda quantas nem quais. O número foi avançado esta terça-feira pelo jornal Eco e confirmado pela própria empresa, num comunicado enviado às redações.

De acordo com o jornal, Francisco Lacerda fez chegar à Comissão de Trabalhadores um pedido de parecer sobre o encerramento de 22 lojas. Entre as lojas que a administração da empresa quer encerrar, há casos em Lisboa e no Porto.

Os CTT referem que "tal como já tinha sido tornado público anteriormente, (...) confirmam o plano de adequação da sua rede envolvendo estes 22 pontos de acesso, inseridos nos mais de 2.300 existentes e dos mais de 4.000 agentes PayShop, que nesta fase ainda não tem data marcada".

O encerramento destas 22 lojas "não coloca em causa o serviço de proximidade às populações e aos […] clientes, uma vez que existem outros pontos de acesso nas zonas respetivas que dão total garantia na resposta às necessidades face à procura existente", garantem os CTT.

Eis a lista completa das lojas que os CTT querem fechar:

Aveiro:

Universidade

Paços de Brandão (Santa Maria da Feira)

Barrosinhas (Águeda)

Faro:

Avenida (Loulé)

Lisboa:

Junqueira

Socorro

Olaias

Filipa de Lencastre (Belas)

Camarate (Loures)

Porto:

Galiza

Asprelas

Areosa

Freamunde (Paços de Ferreira)

Termas de S. Vicente (Penafiel)

Braga:

Riba D’Ave (Vila Nova de Famalicão)

Vila Real:

Araucária

Santarém:

Alpiarça

Alferrarede (Abrantes)

Setúbal:

Aldeia de Paio Pires

Lavradio (Barreiro)

Açores

Calheta (Ponta Delgada)

Madeira:

Arco da Calheta

Estes encerramentos vão afetar "53 postos de trabalho", garantem os CTT. A empresa adianta que, numa primeira fase, o encerramento das 22 lojas está sob "consulta" da Comissão de Trabalhadores, "seguindo-se então o contacto com as entidades locais".

Acrescentam que "a presença dos CTT e a sua capilaridade em todo o país cumprem na íntegra os critérios de densidade geográfica exigidos".

Em 19 de dezembro, os CTT anunciaram o Plano de Transformação Operacional, ou seja, um plano de reestruturação que prevê reduzir cerca de 800 pessoas na área das operações ao longo de três anos, em consequência da queda do tráfego do correio, de um total de 6.700 efetivos, dos quais 6.200 efetivos e perto de 500 contratados a termo.

Os CTT empregam 12.149 pessoas, das quais 11.702 em Portugal, país onde opera uma rede de 4.297 lojas, das quais 615 próprias, 1.724 em parceria, 1.958 postos de venda de selos, a que se juntam 4.202 agentes Payshop.

Além da redução de 800 colaboradores em três anos, os CTT pretendem ainda racionalizar ativos não estratégicos (mais ou menos 30 propriedades) e ainda otimizar a cobertura da rede de lojas através da conversão de lojas em postos de correio ou fecho daquelas com pouca procura por parte dos clientes, de acordo com o plano divulgado em dezembro.