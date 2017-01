De uma sigla de três letras passamos a outra também de três letras, mas TSU não é a mesma coisa que PEC. A redução da Taxa Social Única foi chumbada ontem no Parlamento e há agora margem para um acordo de princípio para aliviar o Pagamento Especial por Conta. O que é, quanto vai baixar e que implicações é que isso tem para as contas públicas?

TSU vs. PEC

O custo de ambas as medidas vem do mesmo bolo, o Orçamento do Estado deste ano, mas a fatia é que é diferente. Foi esta a imagem utilizada pelo editor de economia da TVI, Vasco Rosendo, para melhor elucidar as pessoas sobre as diferenças.

A TSU é então uma receita da Segurança Social, a contribuição paga pelos patrões. A redução que estava prevista, de 1,25 pontos percentuais para 22,5%, tinha um custo estimado de 40 milhões. A Segurança Social iria pagar a redução da TSU para ser possível, em contrapartida e como está fixado no acordo, aumentar o salário mínimo para 557 euros. O Orçamento do Estado teria de fazer um reforço das verbas para a Segurança Social para compensar. Não vai acontecer.

Eis-nos agora, ao que tudo indica, com o PEC. O Pagamento Especial por Conta não é mais do que um adiantamento por conta do IRC. É um imposto pago pelas empresas diretamente. Ou seja, vai logo para os cofres do Orçamento do Estado. Aqui, a implicação é que vai haver uma diminuição da receita fiscal.

Quanto pagam as empresas?

Este ano, o PEC já foi reduzido de 1.000 para 850 euros, o patamar mínimo. E é intenção do Governo, expressa também já no Orçamento deste ano, baixá-lo progressivamente até 2019 (quando termina a legislatura) e que seja substituído, nessa altura, por outra medida.

Pode ser pago numa única prestação, em março, ou em duas prestações: uma em março, outra em outubro.

O PEC mais baixo beneficia todas as empresas?

O problema é que não, não da mesma maneira. No caso das médias e grandes empresas, que mais facilmente têm lucros, o que pagaram de adiantado é abatido ao valor dos lucros que as empresas registam. Ou seja, acabam por recuperar o PEC.

Já as pequenas e microempresas muitas vezes não conseguem ter lucros ao fim do ano, mas até agora são obrigadas sempre a pagar o valor mínimo dos 850 euros. Dinheiro que não veem de volta.

Pelas contas que vêm no Jornal de Negócios, a redução do valor do PEC só é determinante para 13% das empresas. Só aquelas que estão sempre a apresentar prejuízos é que beneficiam de uma redução de custos mais efetiva.

Qual será então o alívio no PEC?

Estando agora o PEC no limite mínimo de 850 euros, resta saber quanto vai baixar. Ao Jornal Económico, fonte próxima do processo indicou que o alívio será de 100 euros.

Para 750 euros, portanto. Uma maneira de chegar aos mesmos 40 milhões de euros de custos previstos para a TSU.

O Conselho de Ministros vai reunir-se hoje mesmo e deverá haver novidades sobre os valores.

Vêm aí mais medidas para completar a substituição da TSU?

Segundo informações recolhidas pela TVI, a redução do Pagamento Especial por Conta não deverá ser suficiente para os patrões como alternativa à TSU. Para aumentar o salário mínimo nacional, os empregadores querem mais, querem outras ajudas do Governo.

Entre as propostas apresentadas estarão: a redução de custos de energia e de juros dos créditos, mais dinheiro para formação profissional e uma reestruturação do fundo de compensação, que permite indemnizações mais baixas em caso de despedimento.

Pode vir aí, ainda, um reforço de verbas para as IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social e para as Misericórdias, por via dos acordos de cooperação. Mais uma forma de compensar, adiantam por sua vez, o jornal Público.

E o que dizem os sindicatos?

A CGTP, que não subscreveu o acordo de concertação social, considera que a redução do PEC "é uma solução para resolver um problema". A UGT prefere digerir o chumbo e esperar para ver o que resultado do Conselho de Ministros e remeteu uma posição para amanhã.