2017 já bate à porta e os dados conhecidos apontam para alguma recuperação económica, embora muito ligeira. Por isso, se tiver recebido dinheiro no Natal ou se lhe sobrou algum depois das compras, considere a possibilidade de fazer poupanças ou aplicações.

Como as opções são variadas e apelos, concretamente da banca, não faltam, a TVI optou por falar com especialistas do mercado para tentar alargar o seu leque de alternativas e retirar algumas dúvidas, se for caso disso.

1 - As ações podem voltar a ser um bom investimento? Que setores e porquê?

Para do José Lagarto e da Marisa Cabrita, gestores de ativos da Orey Financial “no último semestre de 2016 observaram-se melhorias moderadas no crescimento económico global, o que poderá contribuir para algum momento construtivo para os ativos de maior risco”, as ações concretamente. E acrescentam “num cenário de taxas de crescimento económico modesto, em que as políticas monetárias dos principais blocos económicos poderão continuar a divergir, com a normalização da política monetária nos EUA, as expectativas são de retornos moderados em 2017 num ambiente de picos de volatilidade”.

João Pereira Leite, diretor de Investimentos do Banco Carregosa acrescenta que “as ações, de uma forma geral, não estão baratas, mas é possível encontrar alternativas a preços apelativos em setores mais cíclicos. Pelo contrário, empresas que operam em setores como bens de luxo, cosmética, farmacêuticas, etc. que estão caras em termos fundamentais. Além de estarem mais baratas – desde há muitos meses – a razão pela qual os investidores estão agora mais entusiasmados com empresas cíclicas tem a ver com o facto do programa de Donal Trump ser muito estimulante e de se esperar um impacto positivo no crescimento”.

“Na Europa, numa altura em que o BCE prolongou o programa de ativos, o cenário de taxas de juros em níveis historicamente baixos, de níveis de concessão de crédito fracos, montantes elevados de non performing assets, necessidade de aumentos de capital e os receios em torno da rentabilidade contribuem para uma performance negativa dos bancos dos países periféricos. No entanto, as quedas recentes colocaram a desconto algumas empresas que poderão oferecer alguma possibilidade de retorno”, referem ainda José Lagarto e da Marisa Cabrita.

Conclusão: AÇÕES EVENTUALMENTE MAS COM CUIDADO. HÁ ALTERNATIVAS EM SETORES COMO O AUTOMÓVEL, CONSTRUÇÃO. OUTRO SETOR CÍCLICO É AINDA O DAS VIAGES E TURISMO. OS PRODUTORES DE MATÉRIAS-PRIMAS QUE AS INDÚSTRIAS CÍCLICAS UTILIZAM TAMBÉM SÃO CÍCLICOS E INCLUEM MADEIRA, AÇO E CIMENTO, POR EXEMPLO, QUE SÃO NORMALMENTE UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO. QUANTO À BANCA MAIS PRUDÊNCIA.

2 - O mercado português de ações pode voltar a ser apetecível?

“O mercado português inserido na realidade europeia, como economia aberta acaba por ser muito sensível ao enquadramento europeu. Neste sentido, embora se perspetivem taxas modestas de crescimento da economia portuguesa e a dimensão do mercado de capitais português, poderão existir alguns títulos com características particulares que podem ser consideradas apetecíveis”, responde os gestores de ativos da Orey Financial.

João Pereira Leite tem a mesma opinião e deixa o alerta: “o mercado português já é apetecível pois em termos fundamentais negoceia a 40% de desconto face a outros mercados europeus. O problema é mais macro do que micro, ou, por outras palavras, os investidores têm mais medo da frágil condição da economia portuguesa (nomeadamente a dívida) e têm receio que possamos estar no grupo das primeiras vítimas de um desagregamento da Zona Euro”.

Conclusão: HÁ TITULOS BARATOS EM QUE PODE APOSTAR MAS NÃO PODE ESPERAR QUE HAJA GRANDES VALORIZAÇÕES.

3 - Em que setores? Segue a tendência lá de fora?

“O índice português é muito pequeno e não existem muitas opções para cada sector, razão pela qual seria melhor investir no índice”, é perentório o diretor de investimentos do Carregosa.

“A economia portuguesa é muito sensível/dependente do enquadramento europeu, especialmente dos restantes países periféricos, ao nível de prémio de risco. Não obstante, há que ter em consideração que os títulos poderão ser afetados por questões de ordem interna o que poderá levar a uma menor correlação [com o que se passa lá fora]”, acrescentam os gestores de ativos da Orey.

4 - É melhor investir através de fundos de investimento ou diretamente nas ações?

A forma de investimento eleita por qualquer investidor deverá ter em conta diversos fatores. O grau de conhecimento sobre o mercado no qual pretende investir ou do instrumento de investimento, a informação disponível sobre o investimento, custos de transação, liquidez, objetivo de investimento e duração do mesmo. “Depois de considerados estes fatores, o investidor poderá decidir de forma informada o seu investimento e a melhor forma de o executar”, dizem os responsáveis da Orey.

5 - As obrigações – títulos do tesouro/ BT continuam a ser apetecíveis? Porquê?

"Na nossa opinião, que as obrigações do tesouro são um ativo pouco apelativo. A taxa de juro de mercado não reflete o risco associado a um rácio de dívida PIB [Produto Interno Bruto] perto dos 130%. Já há muitos meses que os nossos clientes foram aconselhados a não investir em dívida pública portuguesa", aconselha João Pereira Leite.

6 - Se os juros da nossa dívida continuarem a subir no mercado secundário, que consequências/ cuidados a ter para quem detém?

Num cenário em que o Banco Central Europeu irá manter o programa de compra de ativos até finais de 2017, o que poderá contribuir para manter o prémio de risco euro em níveis estáveis, com especial destaque para as economias periféricas e sujeitas a maior volatilidade, a classe obrigacionista poderá oferecer algum retorno, com destaque para a categoria de high yield. Um ambiente de subida de taxas de juro irá penalizar este cenário.

Uma subida das yields implica uma queda de preço da obrigação. Nesse sentido, quem é detentor de títulos de dívida poderá ter que enfrentar um período drawback. Para quem pretende passar a deter, poderá significar uma compra a um preço mais atrativo, com rentabilidades mais elevadas.

7 - Certificados do Tesouro e de Aforro ainda são uma boa opção?

Sim, para os particulares são uma boa opção até porque, mesmo que houvesse alguma renegociação dos termos das condições da dívida pública, à partida, estão excluídos dessa renegociação.

8 - Investir em moeda vai ser bom? Em qual e porquê?

"O investimento na classe de divisas pode ser uma forma adicional de diversificação de um portfólio. No mercado de divisas, considerando os inúmeros fatores dos quais depende, podem observar-se com frequência potenciais oportunidades. Este ano fica marcado por uma apreciação acentuada da divisa americana e depreciação da libra esterlina", dizem os especialistas da Orey.

Já o diretor de Investimentos do Banco Carregosa, reforça que "os investidores mais conservadores não devem fazer investimentos cambiais, mas para as carteiras com maior perfil de risco faz sentido ter uma parte investida numa moeda diferente. Cerca de 20% em USD [dólares] não parece excessivo".

9 - Ouro continuará a ser uma boa aposta? Porquê?

"Não obstante possa ser o investimento eleito como refúgio perante eventos de risco, os preços do metais poderão continuar a ser pressionados pela normalização da política monetária americana e consequente apreciação do dólar, pelo que perspetivas de ganhos de preços poderão ser limitadas", afirmam os gestores de ativos da Orey Financial.

"O ouro é um ativo que não tem qualquer rendimento e por isso achamo-lo desinteressante. No entanto, tem uma grande utilidade como ativo de refúgio e tem sido uma boa solução para períodos de expansão monetária como o que estamos a viver nos últimos anos", acrescenta o diretor de ativos do Carregosa.

10 - Ao nível do imobiliário, há investimentos recomendáveis?

O imobiliário será sempre o ativo com pior desempenho entre todas as classes pois em situações normais não deverá dar um rendimento superior à inflação (entre rendimento e valorização do imóvel). Se acrescentarmos a isso o facto de demorar a transformar-se em liquidez, faz com que não seja um ativo muito apelativo. No entanto, haverá sempre boas oportunidades que podem e devem ser aproveitadas, mas não através de fundos mas sim de compra de ativos imobiliários reais.

Mini-dicionário

Yields= rentabilidade (retorno) obtida no investimento.

Adicionalmente, o preço da obrigação = somatório dos cupões recebidos ao longo do tempo a dividir por (1+yield) durante o período, assim quando sobe a yield o preço da obrigação cai.

período drawback = período de queda de preço, de correção de preço

high yield = nome habitualmente utilizado para identificar uma categoria de obrigações.

Existem várias categorias de obrigações: as investment grade ( onde se incluem obrigações de muito boa qualidade) e as high yield ou especulativas (onde se incluem obrigações de qualidade mas que já acarretam um maior risco (este risco pode ser, no caso de serem governamentais, da dificuldade do governo em pagar as dividas, ou no caso de uma empresa, da dificuldade da mesma em pagar as suas dividas).