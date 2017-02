O secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d’Oliveira Martins, informou esta terça-feira que deverão ser divulgadas “nas próximas semanas” as condições para a subscrição de 5% do capital da TAP pelos trabalhadores.

Peço a atenção aos interessados porque nas próximas semanas serão divulgados termos e condições precisos para esta oferta”, informou o governante, na sessão de encerramento do 1.º congresso da I Conferência do SPAC – Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, em Lisboa.

A subscrição poderá acontecer, dado que existe “final à vista” do processo de negociação com os bancos sobre o passivo financeiro da companhia aérea nacional.

Muito em breve estaremos em condições de encerrar o processo de adaptação do passivo financeiro da TAP. Tem sido um trabalho difícil, moroso, com os bancos credores, mas que tem já um final à vista”, precisou o secretário de Estado.

Em causa estão os 5% de ações destinadas a todos os trabalhadores do grupo TAP, como prevê o acordo formalizado em fevereiro de 2016.

Cumprindo uma promessa eleitoral do Governo socialista, foi determinado que a posição do Estado no capital da TAP aumentou de 39% para 50%, enquanto os privados da Atlantic Gateway irão controlar 45%. Mas a percentagem do consórcio poderá chegar aos 50%, em função da adesão dos trabalhadores da TAP à operação de venda de 5% que lhes está destinada.

“Sabemos de antemão que, pelas reuniões que temos mantido com os diversos sindicatos, a oferta reúne um significativo interesse dos trabalhadores”, comentou o secretário de Estado, informando que a “expectativa e o desejo” do Governo são de que a “oferta seja subscrita na integralidade e que seja um sucesso”.

“Estamos confiantes de que com a reconfiguração acionista da TAP, esta será uma companhia de futuro e de sucesso juntando no mesmo voo Estado, privados e trabalhadores”, resumiu.