O condutor de uma ambulância morreu hoje, na sequência de uma colisão com um camião. O acidente ocorreu no IC33, no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal indicou à agência Lusa que o desastre aconteceu, por volta das 09:30, ao quilómetro 31 daquele itinerário complementar, entre Santiago do Cacém e Grândola.

Segundo a mesma fonte, o choque provocou ainda dois feridos ligeiros, o condutor do camião e o passageiro da ambulância de transporte de doentes, que foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém.

A ambulância acidentada pertence à corporação de bombeiros de Santiago do Cacém, indicou o CDOS de Setúbal.

Contactada pela Lusa, fonte da GNR precisou que a vítima mortal é um bombeiro de 61 anos e que os feridos ligeiros, o condutor do camião e o passageiro da ambulância, têm 50 e 67 anos, respetivamente.

As operações de socorro mobilizaram bombeiros, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, num total de 21 operacionais, apoiados de 10 veículos.