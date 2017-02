As vendas de veículos ligeiros deverão crescer 2% este ano para 247 mil unidades, depois do aumento de 15,7% para 242.220 unidades em 2016. A previsão foi feita esta terça-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Na apresentação do balanço de 2016 e perspetivas para este ano, em Lisboa, o secretário-geral da ACAP, Hélder Pedro, antecipou que os ligeiros de passageiros deverão atingir em 2017 as 211 mil unidades vendidas (um acréscimo de 2%), enquanto o número de comerciais ligeiros transacionados deve rondar os 36 mil (mais 3%).

Para 2018, a perspetiva de subida deverá ser também de 2% nos ligeiros de passageiros e de 3% nos comerciais em comparação com 2017.

A ACAP considerou ser “positivo” que o Governo discuta os critérios de classificação de veículos para pagamento de portagens nas autoestradas, apesar de desconhecer se permitirá que, pelo menos, 60 novos modelos fiquem incluídos nas tarifas mais baixas.

O secretário-geral da ACAP, Hélder Pedro, recordou que a associação tem defendido a “alteração do modo de tarifar as portagens”, no sentido de alterar o critério de altura de 1,10 metros para mais de 1,30 metros.

“É positivo que o Governo aceitasse discutir a matéria e criasse um grupo de trabalho. Quanto ao resultado, o Governo dirá, na altura própria, o que tiver a dizer, mas é positivo ter aceitado discutir o assunto”, afirmou o responsável aos jornalistas, em Lisboa.

Hélder Pedro recordou ainda que a tendência no design dos veículos automóveis é de elevar o eixo da frente, tal como previsto na diretiva europeia de proteção de peões.

“E a legislação que existe, feita há 10 anos, o tal 1,10 metro do eixo dianteiro que dita a diferença entre classe 1 e classe 2, está desatualizada” argumentou Helder Pedro, acrescentando que até 2020 esperam-se 60 novos modelos automóveis, com um peso bruto baixo, mas com uma altura do eixo da frente superior a 1,10 metros.

“Deve haver uma adaptação da legislação àquilo que é a tendência da indústria automóvel”, resumiu.

À agência Lusa, o ministério do Planeamento e Infraestruturas indicou estar criado um “grupo de trabalho destinado a estudar vários aspetos relacionados com a cobrança de portagens” e acrescentou que “ainda não existe qualquer relatório com propostas, ou sequer um calendário para a sua eventual aplicação”.