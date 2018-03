A utilização indevida dos dados dos utilizadores que fluem no Facebook está a ser investigado na Alemanha.

A notícia foi avançada pela Reuters, que citou o responsável do regulador da concorrência - Federal Cartel Office -, Andreas Mundt, numa altura em que o Ministério da Justiça convocou membro da administração da rede social, que tem estado debaixo de fogo, para discutir questões de privacidade.

Segundo o governo alemão, empresas como o Facebook devem enfrentar uma regulamentação mais rigorosa, penas mais severas e as autoridades de proteção de dados tem que estar mais bem equipadas, disse a ministra da Justiça da Alemanha, Katarina Barley, após o encontro com os executivos do Facebook, que aconteceu esta segunda-feira.

A empresa está no centro de uma tempestade, sobre alegações de que os dados, de milhões de utilizadores, foram usados, ​​indevidamente, pelos consultores de a Cambridge Analytica para atingir os eleitores norte-americanos e britânicos nas eleições.

"O Facebook admitiu abusos e excessos no passado e deu garantias de que as medidas tomadas, desde então, vão evitar que volte a acontecer", disse a ministra. "Mas as promessas não são suficientes. No futuro iremos ter que regulamentar empresas como o Facebook muito mais apertada", acrescentou.

De acordo, com o presidente da Federal Cartel Office, ao jornal Tagesspiegel, o regulador está a trabalhar no pressuposto de possíveis abusos decorrentes de a "recolha e análise de dados de fontes terceiras fora do Facebook", disse.

O regulador alemão já está a analisar se a rede terá abusado do que Mundt chamou de a sua "posição de controlo de mercado".

Até ao momento o Facebook não fez qualquer comentário.