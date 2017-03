Com a venda iminente do Novo Banco - a promessa do Governo é que será hoje mesmo, sexta-feira -, é pertinente perceber não só os valores do negócio mas quanto é que já se gastou com a instituição, nomeadamente o Banco de Portugal, através do Fundo de Resolução. O jornal Público adianta, citando relatórios de 2014 e 2015, que o supervisor já gastou 25 milhões de euros em assessoria financeira e jurídica com o Novo Banco.

Esse dinheiro foi usado no âmbito dos processos de resolução, entre agosto de 2014 (quando o BES implodiu) e o final do ano passado. A esmagadora maioria da verba teve como destino o processo de venda do Novo Banco.

Só durante 2016, o Banco de Portugal terá dispensado mais de 16 milhões de euros para pagar a consultoras, bancos de investimento e advogados. Tudo para colocar o banco no mercado.

Só os encargos com advogados terão superado os 10 milhões de euros, seis milhões em 2015 e 4,6 milhões no ano passado.

As sociedades que o Banco de Portugal contratou para este efeito foram o Deutsche Bank, o BNP Paribas, a TC Capital e a Vieira de Almeida & Associados (VdA).

O jornal ECO avançou ontem que o Estado vai dar uma garantia de quatro mil milhões de euros ao fundo norte-americano Lone Star pela compra do Novo Banco.