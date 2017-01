O Brasil terminou o ano de 2016 com 12,3 milhões de pessoas desempregadas. É o maior número desde que começou a ser registado, em 2012.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dá conta de que o númeor de desempregados aumentou 2,7% no quarto trimestre do ano, em comparação com os três meses anteriores, momento em que 12,0 milhões estavam sem trabalho.

Em termos anuais, a comparação mais importante, esta lista de pessoas disparou 36,0%. Ou seja, mais 3,3 milhões de pessoas ficaram desempregadas em relação ao mesmo trimestre de 2015.

O desemprego tem aumentado no Brasil em função de uma forte crise económica que tem impacto na produção, no consumo e nos investimentos no país há mais de dois anos. Estas estatísticas surgem, também, numa altura em que o país atravesa um período conturbado de tensão política e social.

Além dos despedimentos, os resultados negativos do mercado de trabalho também foram afetados pelo facto de haver muitos que não conseguem encontrar novas oportunidades de emprego.

A taxa média de desemprego do ano passado cresceu para 11,5%, que compara com 8,5% em 2015. Ambas as taxas, trimestral e anual, são as mais altas desde que começaram os registos, em 2012.