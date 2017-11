Mário Centeno é candidato à presidência do Eurogrupo, um anúncio feito quase em cima da hora limite de entrega da candidatura, 11:00 da manhã em Lisboa.

O Governo português apresentou esta manhã a candidatura do ministro das Finanças, Mário Centeno, à presidência do Eurogrupo", diz em comunicado o gabinete do primeiro-ministro, António Costa.