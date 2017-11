Dezenas de pessoas entraram hoje, pelas 11:00, na Igreja de Cristo Rei, no Porto, para prestar uma última homenagem a Belmiro de Azevedo, empresário que morreu na quarta-feira aos 79 anos.

O corpo do empresário encontra-se na Igreja de Cristo Rei desde quarta-feira à noite, estando a missa de corpo presente marcada para as 16:00, seguida de uma cerimónia fúnebre reservada à família.

Até às 11:00 a entrada para a igreja esteve a ser feita por uma porta lateral, sendo que alguns dos presentes preferiram ficar do lado de fora. Foi também cerca dessa hora que chegou a Cristo Rei Nuno Azevedo, filho do empresário.

Entre algumas dezenas de pessoas, no local esteve já esta manhã o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, acompanhado pelo presidente da Assembleia Municipal, Miguel Pereira Leite.

Tal como Belmiro de Azevedo, também a sua irmã Ana Augusta Azevedo morreu na quarta-feira e vai hoje a enterrar, disse, entretanto, o familiar Celso Santana.

A fonte, que é também presidente da freguesia sede do Marco de Canaveses, de onde a família é originária, afirmou que Ana Augusto Azevedo estava internada no Instituto Português de Oncologia do Porto.

A missa de corpo presente de Augusta Azevedo será às 14:00, numa outra Igreja do Porto.