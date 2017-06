Uma centena de trabalhadores de call centers da Portugal Telecom/MEO manifestaram-se hoje junto da sede da empresa, em Lisboa, em defesa do fim da precariedade laboral, contra os baixos salários e por direitos com dignidade.

Hernâni Marinho, dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (Sinttav), disse à agência Lusa que se tratou de “um protesto contra o trabalho temporário”, no caso na PT/MEO.

Os trabalhadores por “exercerem sempre as mesmas funções e alguns há mais de 20 anos”, devem ser integrados nos quadros da Portugal Telecom, defendeu o dirigente sindical.

E prosseguiu: “Estes trabalhadores acabam por ser uma espécie de bola de ping-pong. As empresas utilizadoras destes prestadores de serviços, e no caso a PT/MEO, descartam-se da responsabilidade que têm sobre estes trabalhadores”, que ganham o salário mínimo.

Por sua vez, o deputado Miguel Tiago, que se associou ao protesto e à greve dos trabalhadores, em representação do grupo Parlamentar do PCP, disse à Lusa que o partido “reconhece a justiça e a justeza das reivindicações” dos trabalhadores temporários.

Estes trabalhadores desempenham tarefas para a PT/MEO, trabalham integrados na sua estrutura, mas a Portugal Telecom recusa-se a integrá-los nos quadros e a assegurar-lhes os direitos que lhes deveria assegurar no plano do salário, da valorização da carreira, da segurança no posto de trabalho, da segurança do vínculo laboral”, sublinhou.