O FMI está mais otimista para Portugal. Prevê agora não só que a economia cresça 2,5% este ano, como que a meta 1,5% para o défice seja cumprida. Uma conjugação que faz o Fundo Monetário Internacional dar um empurrão ao Governo, para aproveitar o momento para reduzir a dívida pública. Na reação, o Governo não fala neste ponto.

A previsão do Fundo para o PIB é uma revisão em alta de um ponto percentual face aos 1,5% estimados em abril. O FMI está até mais otimista do que o Governo, que continua a prever que o Produto Interno Bruto cresça 1,8%.

A recuperação no crescimento implica que a meta do défice de 1,5% do PIB é alcançável. Um crescimento mais forte, juntamente com o forte compromisso das autoridades em conter a despesa, deve permitir alcançar a meta de forma confortável".

Dado haver uma margem "confortável" para o alcance de objetivos, o Fundo defende que as condições favoráveis criam "uma oportunidade auspiciosa para uma redução mais ambiciosa da dívida pública este ano". Segundo o Programa de Estabilidade 2017-2021, o Governo prevê reduzir a dívida pública de 130,4% em 2016 até 109,4% em 2021.

"As projeções de curto prazo de Portugal melhoraram de forma considerável, suportadas por uma recuperação no investimento e um crescimento contínuo das exportações, ao mesmo tempo que a recuperação na zona euro ganhou força", observa ainda a instituição liderada por Christine Lagarde, num comunicado divulgado hoje. Isto depois de ter sido realizada uma missão de duas semanas a Lisboa, no âmbito do artigo IV da instituição, que determina sejam feitas análises às economias dos membros do Fundo, geralmente todos os anos.

Governo em silêncio sobre dívida

No comunicado que emitiu, dando conta da reação a estas projeções e recomendações do FMI, o Governo não tem nem uma palavra direta para a questão da dívida. Reafirma, antes, "o seu empenho em prosseguir com o esforço reformista, colmatando falhas passadas e projetando o futuro".

A continuidade de uma gestão orçamental rigorosa e o fomento da competitividade da economia portuguesa trarão um crescimento sustentável e inclusivo".

O ministério das Finanças, liderado por Mário Centeno, faz notar que o Programa Nacional de Reformas "é essencial para ultrapassar dificuldades estruturais".

Torneira do financiamento pode ficar empenada

Há que ter noção, avisa ainda o FMI, de que "uma consolidação orçamental estrutural e duradoura continua a ser essencial para garantir a sustentabilidade das finanças públicas, numa altura em que é provável que as condições de financiamento se tornem menos positivas, à medida que os estímulos monetários comecem a ser, eventualmente, reduzidos".

Um ajustamento focado numa reforma para melhorar a eficiência da despesa pública seria mais amigo do crescimento e ajudaria a reforçar as perceções dos investidores quanto à previsibilidade do regime fiscal ao longo do horizonte de investimento".

Turismo em alta

O "crescimento forte" no turismo ajudou muito à atividade económica. A instituição sediada em Washington antecipa que as receitas do setor voltem a crescer em torno dos dois dígitos em 2017. Ao mesmo tempo, aponta para uma recuperação geral nas exportações: devem crescer 7,6% este ano e 5,2% no próximo.

Cuidado com 2018

Já para 2018, é preciso cautela redobrada. O FMI estima uma desaceleração da economia, projetando um crescimento de 2% do PIB. Porquê? O elevado crédito malparado nos bancos e a dívida empresarial continuam a prejudicar o investimento privado, que "é essencial para apoiar o crescimento no médio prazo".

Embora destaque o "progresso notável" na estabilização do setor financeiro, com os recentes aumentos de capital, o Fundo entende que os bancos portugueses continuam a "enfrentar inúmeros desafios, como a fraca qualidade de ativos, fraca rentabilidade e almofadas de capital limitadas", cita a Lusa.

São, por isso, necessários "esforços ambiciosos" por parte dos bancos, para melhorarem os seus balanços, que passariam por uma "limpeza alargada", incluindo um plano "credível e com prazos" para reestruturar e vender ativos não performativos - com o apoio das autoridades.

Mais uma vez, uma referência à defesa das reformas estruturais para impulsionar o investimento e a produtividade e para aumentar o crescimento potencial da economia no médio prazo. Também "um mercado de trabalho mais flexível, onde os aumentos estão alinhados com a produtividade" e medidas para tornar os processos judiciais mais eficientes são importantes.