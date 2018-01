O desemprego continua em queda e terá tocado a taxa de 7,8% em dezembro de 2017. Segundo dados revelados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), "neste mês, a estimativa provisória da população desempregada foi de 401,5 mil pessoas e a da população empregada foi de 4.776,0 mil pessoas."

Já no que toca à taxa de desemprego de novembro de 2017, também conhecida esta terça-feira, situou-se em 8,1%, menos 0,3 pontos percentuais (p.p.) do que no mês anterior e menos 0,6 p.p. em relação a três meses antes.

Aquele valor representa uma revisão de menos 0,1 p.p. face à estimativa provisória divulgada há um mês e ter-se-á de recuar até novembro de 2004 para encontrar uma taxa tão baixa quanto esta", acrescenta o INE.

A população desempregada de novembro foi estimada em 417,2 mil pessoas, tendo diminuído 3,9% em relação ao mês precedente (menos 17,0 mil pessoas), enquanto a população empregada foi estimada em 4.752,4 mil pessoas, tendo aumentado 0,4% (mais 19,2 mil pessoas) face ao mês anterior.

Por seu lado, a taxa de empregosituou-se em 61,4%, tendo aumentado 0,3 p.p em relação ao mês anterior e 0,7 p.p. face a três meses antes. A taxa de emprego dos homens (65,4%) excedeu a das mulheres (57,7%) em 7,7 p.p.. Em relação ao mês anterior, a primeira aumentou 0,2 p.p. e a segunda 0,4 p.p..