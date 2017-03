Os trabalhadores da Transtejo, que estão hoje a cumprir o segundo dia de uma greve parcial, vão realizar um novo plenário para avaliar a paralisação e decidir novas formas de luta, disse à Lusa fonte sindical.

"A paralisação no período da manhã foi superior a 90%. Nenhuma embarcação circulou, apenas os serviços mínimos, com as ligações a serem depois retomadas de acordo com os horários previstos", disse à Lusa Carlos Costa, do Sindicato dos Transportes Fluviais Costeiros e Marinha Mercante, afeto à Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS).

Os trabalhadores da Transtejo estão a cumprir o segundo e último dia de uma greve parcial para contestar problemas nas embarcações e exigir a revisão do Acordo de Empresa.

As ligações fluviais do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão com Lisboa são afetadas, em especial, nos períodos das horas de ponta da manhã e da tarde, devido à greve de três horas por turno.

"Depois de cumprido este último dia de greve, vamos realizar um novo plenário com os trabalhadores para avaliar a forma como decorreu esta ação e decidir o futuro e novas formas de luta", acrescentou.

O sindicalista referiu que até ao momento não receberam qualquer informação sobre as suas reivindicações, explicando que vão também solicitar novos esclarecimentos à administração da empresa.

A empresa Transtejo confirmou à Lusa que as estações estiveram encerradas durante o período da greve e que os serviços mínimos foram cumpridos, apesar de ainda não avançar com números de adesão à greve no período da manhã de hoje.

As ligações fluviais da empresa Transtejo devem voltar a parar na tarde de hoje, a partir das 16:00.