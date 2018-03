Portugal foi o país da União Europeia onde mais jovens no desemprego se mostraram disponíveis para emigrar, em 2016. Tudo para conseguir um emprego, revelam dados do Eurostat.

29% dos jovens desempregados admitiam a possibilidade de mudar de localidade dentro do país, bem abaixo da média europeia

16% contemplava a hipótese de emigrar dentro da UE

25% de emigrar para um destino não comunitário

A estimativa do INE para janeiro, no que toca aos jovens (entre os 15 e os 24 anos), é de uma taxa de desemprego que ainda assusta bastante: 22,2% ou 83.700 pessoas. Bem diferente da data dos adultos (25 a 74 anos), que se situou em 6,8%.

A nível europeu, e voltando aos dados do Eurostat, metade (50%) dos jovens, entre os 20 e os 34 anos, hesitavam em mudar de local de residência para procurar emprego. Malta (73%), Holanda (69%) e Chipre (68%) elevam a média.

Outra conclusão é que 17 dos Estados-Membros da UE, mais de metade dos jovens desempregados não estavam preparados para procurar emprego fora em 2016.

De acordo com o Eurostat, 21% dos jovens comunitários estavam disponíveis para deslocar-se dentro do mesmo país, enquanto 12% estavam preparados para procurar emprego dentro da UE e 17% fora do espaço comunitário.