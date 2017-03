O défice orçamental de 2016 ficou nos 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB), revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Um valor abaixo dos 2,5% definidos como meta para o país pela Comissão Europeia, abrindo caminho ao encerramento do Procedimento por Défices Excessivos (PDE) aplicado desde 2009.

Esta é a primeira notificação do PDE que o INE envia hoje para Bruxelas, e que inclui o valor do défice orçamental do conjunto de 2016 apurado em contas nacionais, a ótica dos compromissos e que serve para apurar se as regras europeias estão a ser cumpridas.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, garantiu no Parlamento, que o défice orçamental do ano passado não terá sido superior a 2,1% do PIB.