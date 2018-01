As notas falsas de 500 euros apreendidas pelas autoridades dispararam no ano passado. Do primeiro para o segundo semestre houve uma diferença muito substancial, 16 vezes mais, de contrafações desconbertas.

Nos primeiros seis meses de 2017, tinham sido apreendidas 123 destas notas de valor mais elevado. Nos últimos seis meses, foram 1.976. Contas feitas, 2.099 notas contrafeitas.

Estas notas são de baixa qualidade, claramente distintas das notas genuínas e têm a palavra “espécime” escrita", informa o Banco de Portugal.

As de 500 € não são, porém, o maior alvo de contrafação. Esse rótulo cabe às de 20 €, com um total de 17.841 notas no acumulado do ano.

As contrafações apreendidas apresentam qualidade regular e podem ser identificadas tocando, observando e inclinando a nota para detetar os seus elementos de segurança".

O supervisor explica a metodologia com três verbos: “Tocar – Observar – Inclinar”, sem ser previso utilizar qualquer instrumento de verificação.

A apreensão de notas de 5 €, 10 € e 50 € baixou de um semestre para o outro.

Balanço da apreensão de notas contrafeitas em 2017

Nota 1º semestre 2017 2º semestre 2017 5 € 52 37 10 € 379 124 20 € 5.013 5.223 50 € 2.111 2.092 100 € 366 269 200 € 37 39 500 € 123 1.976 Total 8.081 9.760