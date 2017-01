A cessação da vigência da redução da Taxa Social Única (TSU) para as empresas foi aprovada esta quarta-feira no Parlamento, com os votos do BE, do PCP, dos Verdes e do PSD. O PS votou pela manutenção do diploma. O CDS absteve-se, tal como o PAN.

As apreciações parlamentares para revogar a baixa a TSU para as empresas, apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, estiveram esta quarta-feira em debate, no Parlamento.

À saída do hemiciclo, o ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, fez uma curta declaração aos jornalistas, afirmando apenas que o Governo vai "avaliar a situação" e "conversar com os parceiros sociais".

"O Governo vai analisar a situação e conversará com os parceiros sociais", vincou o governante.

A redução da TSU para as empresas de 23,75% para 22,5% tinha sido acordada entre o Governo e os parceiros sociais - à exceção da CGTP que não assinou o documento- como moeda de troca para o aumento do salário mínimo nacional - de 530 para 557 euros.

Mas PCP e BE sempre foram contra a descida da contribuição paga pelos patrões. Daí terem pedido a apreciação parlamentar do diploma. Já o PSD, que até aqui defendia esse alívio fiscal para os empregadores, mudou de posição.

