Fica, desde já, o aviso: os bancos do Reino Unido correm o risco de perder os seus privilégios na realização de negócios na União Europeia. O Eurogrupo assume esse cenário, a menos que o governo britânico concorde em obedecer à regulamentação financeira decidida em Bruxelas, mesmo depois dedeixar o bloco europeu.

É impensável que a UE permita às instituições financeiras com sede no Reino Unido acesso total a fazer negócios no mercado interno sem um acoplamento sustentável dos futuros padrões dinâmicos do Reino Unido com o quadro da UE"

O presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, diz que, ao mesmo tempo, percebe que, "dada a promessa de plena soberania, esta será uma dura verdade a ser aceite" pelo país, cita a Bloomberg. Ora, foi a própria primeira-ministra britânica que manifestou não querer o Reino Unido "metade fora, metade dentro" da UE e confirmou que o país vai sair do mercado único europeu.

Depois disso, Theresa May sinalizou que tentará atrair empresas e instituições financeiras com regulamentos mais leves e impostos corporativos mais baixos se a UE quiser um acordo pós-separação que não seja aceite pelo governo. A resposta do Eurogrupo não tardou: isso prejudicaria a perspetiva de obter um acordo comercial.

Mais até: o Reino Unido poderá ver-se forçado a cumprir uma legislação sobre a qual não participa, ficando assim longe da autonomia legislativa.

A batata quente do Brexit está a saltar de um para outro lado e o processo deverá arrastar-se no tempo. No que toca aos bancos, a tributação e a regulamentação financeira serão pontos importantes nas negociações, conforme manifestou Dijsselbloem.