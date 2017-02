Manhã de sinal vermelho na Europa, com os índices em queda, em parte a reagirem à entrevista de Donald Trump à Reuters, em que o presidente dos Estados Unidos disse que vai voltar a apostar na tão polémica energia nuclear.

Em Lisboa, ganhos na energia, sobretudo a Galp, que cresce 0,44% para 13,845 euros, estão a ajudar o principal o índice nacional que, mesmo assim não descola. Num dia em que o petróleo está em ligeira queda nos mercados internacionais e se ficou a saber que o comité técnico conjunto da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), com produtores de fora do grupo, reportou uma adesão combinada de 86% aos cortes de produção acordados para o mês de janeiro, noticiou a Reuters.

A OPEP tinha fechado, no final de 2016, um acordo com países produtores de fora do cartel para reduzir a produção de petróleo com o objetivo de impulsionar os preços da matéria-prima após anos de excesso de oferta no mercado.

Ainda em Portugal, há uma estrela. A Sonae Capital que, entre outros ativos, detém a hotelaria do grupo Sonae, anunciou um lucro líquido consolidado de 17,6 milhões de euros em 2016 versus o prejuízo de 0,3 milhões em 2015, apoiado no aumento de 13,8% do volume de negócios para 192,9 milhões e por algumas vendas de património.

A empresa propõe-se distribuir um dividendo ilíquido de 0,10 euros por ação.

Já as bolsas europeias seguem em ligeira baixa nesta sexta-feira, sob o peso da queda da Basf, após uma atualização do lucro abaixo do esperado pelo grupo químico alemão, numa sessão dominada por uma série de resultados de empresas.