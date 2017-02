O secretário regional da Economia, Turismo e Cultura da Madeira afirmou esta sexta-feira que a proposta da Ryanair para operar na rota Lisboa-Funchal implicava um investimento de seis milhões de euros por parte da ANA - Aeroportos de Portugal.

"Assim que recebemos a proposta da Ryanair e reencaminhámos para quem de direito, que é a ANA, foi exatamente para aferir o que poderia significar em termos de investimento", disse Eduardo Jesus, durante uma audição no parlamento regional, onde foram abordados o processo da Ryanair, requerido pelo CDS-PP, a revisão do subsídio de mobilidade, a pedido do PSD, e os serviços de animação turística, solicitado pelo PCP.