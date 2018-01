Portugal tem a terceira maior dívida entre os Estados-membros da União Europeia, de 130,8% do PIB, apesar de até ter baixado no terceiro trimestre de 2017. Dados do Eurostat conhecidos esta quarta-feira revelam que a dívida pública recuou na zona euro para 88,1% e na UE para 82,5%. Uma diferença substancial para Portugal, que continua então a estar no top 3 por maus motivos.

Segundo o Banco de Portugal, a dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, subiu em novembro para 242,8 mil milhões de euros, face ao mesmo mês de 2016.

Já quanto ao défice público, e voltando aos dados do Eurostat, aí Portugal registou um excedente orçamental de 1,5% entre julho e setembro do ano passado. Compara com o défice de 3,0% do PIB no mesmo período do ano anterior e com o défice de 1,4% entre abril e junho de 2017.

O gabinete de estatísticas da UE assinala, no boletim de hoje, que as contas para Portugal não incluem o impacto da recapitalização da CGD. Também refere que prosseguem as negociações com o INE sobre a questão qualificada como "complexa".

Para o conjunto do ano de 2017, o primeiro-ministro, António Costa, já veio dizer que o défice deverá ter ficado abaixo de 1,3% do Produto Interno Bruto.

Nos países que partilham a moeda única, no terceiro trimestre, o défice recuou para 0,3% e na média dos países da UE diminuiu para 0,6%.

O défice de 0,3% nos 19 países do euro compara-se com o de 1,6% no período entre julho e setembro de 2016 e com o de 1,0% registado no segundo trimestre de 2017.

Na União Europeia, o rácio do défice em relação ao produto interno bruto (PIB) baixou quer em termos homólogos (-1,7%), quer face ao segundo trimestre de 2017 (1,2%).

Maiores défices e maiores excedentes

Na Hungria (-3,9%), na França (-2,8%) e na Roménia (-2,5%) foram observados os défices mais altos.

Quanto aos excedentes orçamentais, não foi Portugal que teve o melhor desempenho, mas sim Bulgária e Malta (4,2%), seguindo-se a Alemanha (2,5%) e o Luxemburgo (2,4%).

Dívidas públicas mais altas e mais baixas

Na zona euro, o rácio da dívida pública em relação ao produto interno bruto (PIB) baixou para os 88,1%, quer face ao período homólogo (89,7%), quer na comparação com o segundo trimestre de 2017 (89,0%).

Na União Europeia (UE), a dívida recuou para os 82,5% do PIB, face aos 82,9% homólogos e aos 83,3% registados entre abril e junho de 2017.

De acordo com o gabinete de estatísticas da UE, as maiores dívidas públicas foram registadas na Grécia (177,4% do PIB), em Itália (134.1%) e em Portugal, tendo esta última baixado para 130,8% do PIB, o que representa uma quebra de 2,0 pontos percentuais em cadeia e de 1,2 pontos na comparação homóloga.

Os menores rácios da dívida em função do PIB observaram-se na Estónia (8,0%), no Luxemburgo (23,4%) e na Bulgária (25,6%).