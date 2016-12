O que parecia inevitável confirma-se: o banco italiano Monte dei Paschi di Siena vai mesmo ser resgatado. O governo já aprovou um decreto nesse sentido, depois desta que é a instituição financeira mais antiga do mundo não ter conseguido o apoio de investidores num aumento de capital de 5.000 milhões de euros que precisava desesperadamente. A situação é de tal modo complicada que o banco admitiu que a sua liquidez se deve esgotar em quatro meses.

Com o objetivo de acabar com uma crise bancária prolongada que estagnou a economia, e que se complicou com a crise política que decorreu do referendo constitucional e consequente demissão de Matteo Renzi, o Governo obteve aprovação do Parlamento para criar um fundo de 20.000 milhões de euros, aumentando assim a dívida soberana, para ajudar os bancos em dificuldades. Ora, em primeiro lugar e, principalmente, está o Monte dei Paschi, que é o caso mais problemático.

Minutos após o final da reunião do Conselho de Ministros durante a noite, a terceira maior instituição de crédito do país emitiu uma declaração na qual disse que vai solicitar formalmente a ajuda do Estado, cita a Reuters. Isso possivelmente vai abrir caminho para a maior nacionalização de um banco italiano em décadas.

A operação de resgate será feita dentro das regras da União Europeia, garantiu o Governo. Isso quer dizer que alguns detentores de obrigações Monte dei Paschi serão forçados a aceitar perdas para assegurar que os contribuintes não suportam o custo total.

No entanto, o Governo e Monte dei Paschi prometeu que iria proteger cerca de 40.000 depositantes de retalho que tinham comprado a dívida subordinada do banco. Muitos grandes investidores dizem que não estavam cientes dos riscos quando compraram as obrigações. As palavras do primeiro-ministro, Paolo Gentiloni, foram para tranquilizar quem confiou o seu dinheiro ao banco.

Hoje é um dia importante para Monte dei Paschi, um dia que o vê virar uma esquina e ser capaz de tranquilizar os depositantes"

Com esta decisão de resgate, as ações do banco foram suspensas pelo regulador. A última cotação é de 15,08 euros por título.

O Monte dei Paschi foi avaliado como o mais fraco dos 51 bancos europeus submetidos a testes de esforço realizados no início deste ano pelo Banco Central Europeu. Foi-lhe imposto um prazo até ao fim de ano para resolver os seus problemas ou seria desmantelado.

O colapso do Monte dei Paschi teria ameaçado as economias de milhares de italianos e poderia ter devastado o setor bancário da italiano, que tem 356.000 milhões de euros de crédito malparado, um terço do total da área do euro. O Monte dei Paschi foi atingido por aquisições imprudentes e má gestão e tem a maior proporção de crédito malparado face ao capital entre os bancos italianos.