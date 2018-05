O presidente executivo da Altice Portugal afirmou hoje que aguarda "serenamente que a Autoridade da Concorrência" (AdC) se pronuncie sobre a compra da Media Capital e que tem a "máxima confiança" que o negócio se vai realizar.

Alexandre Fonseca está a ser ouvido na comissão parlamentar conjunta de Economia, Inovação e Obras Públicas e Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, no âmbito de um requerimento do Bloco de Esquerda (BE) sobre a compra da dona da TVI pelo grupo Altice.

Questionado pelo BE sobre se a Altice veio ao parlamento dizer que desiste do negócio ou se aguarda que a AdC 'chumbe' o negócio, o presidente executivo da Altice Portugal afirmou: "Obviamente que estamos a aguardar [...] serenamente a decisão das autoridades competentes".

O presidente da Altice Portugal criticou ainda "outros que vieram" ao parlamento "acusar o Governo".

"Aguardamos serenamente que a Autoridade da Concorrência se pronuncie" sobre a operação, tendo a "máxima confiança" que o negócio se vai realizar, acrescentou.

Em 15 de fevereiro, a AdC decidiu abrir uma investigação aprofundada à compra do grupo Media Capital pela Altice por existirem "fortes indícios" de que a operação poderá resultar em "entraves significativos" à concorrência.

A Altice, que comprou em junho de 2015 a PT Portugal por cerca de sete mil milhões de euros, anunciou em julho passado que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para a compra da Media Capital, dona da TVI, entre outros meios, por 440 milhões de euros.