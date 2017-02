O Governo aprovou quatro novos nomes propostos pelo ministro das Finanças para o Conselho Consultivo do Banco de Portugal. entre eles estão o antigo coordenador do BE Francisco Louçã e o ex-ministro Murteira Nabo.

No final do Conselho de Ministros de hoje, a ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, anunciou a designação dos quatro novos membros:

, economista, professor universitário e antigo coordenador do BE Francisco Murteira Nabo , ex-ministro do XII Governo Constitucional e ex-presidente da Galp e da PT

Luis Nazaré, ex-presidente dos CTT e da Plataforma de Meios Privados

Nomes que o Governo considera de reconhecida competência em matérias económico-financeiras e empresarias.