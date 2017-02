Assunção Cristas garante que o CDS-PP está “a trabalhar coordenadamente” com o PSD sobre a nova comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Estes partidos não excluem chamar o primeiro-ministro para prestar declarações perante os deputados. Tudo a propósito das comunicações trocadas entre o ministro das Finanças, Mário Centeno, e o anterior presidente do banco público, António Domingues, no decorrer das negociações para que este último aceitasse dirigir a Caixa.

O CDS tem trabalhado em estreita coordenação com o PSD. É uma matéria que está a ser tratada ao nível dos dois grupos parlamentares e, portanto, não quero estar a adiantar nada nessa matéria, apenas que estamos a trabalhar coordenadamente”.

Questionada pelos jornalistas sobre se o CDS-PP excluía, ou não, chamar o primeiro-ministro, António Costa, para ser ouvido na nova comissão parlamentar, Assunção Cristas reiterou que a direita está a “trabalhar em conjunto” e que certamente haveria oportunidade para falar depois “de retomar trabalhos”.

À pergunta da agência Lusa sobre o facto de o PSD, através do seu líder parlamentar, Luís Montenegro, não ter excluído hoje essa hipótese, a líder centrista disse não querer acrescentar mais nada, porque o assunto está a ser tratado ao “nível dos dois grupos parlamentares”. “Não queria estar a adiantar nada sobre essa matéria, apenas que estamos a trabalhar coordenadamente”.

No final da reunião do grupo parlamentar do PSD de hoje, Luís Montenegro reiterou que "até ao final da semana" - provavelmente na sexta-feira - será entregue o requerimento de PSD e CDS-PP a formalizar uma nova comissão de inquérito potestativa sobre a CGD.

Depois de apresentado publicamente o objeto, Montenegro explicou que " comissão tomaria “as diligências probatórias” que entendesse adequadas ao cumprimento desse objeto.

A reunião de Cristas com Marcelo

Ainda sobre a matéria da nova comissão parlamentar de inquérito à polémica da CGD, Cristas disse que o seu partido entende que “não foram cumpridos os mais elementares direitos da oposição" no Parlamento. “Exigimos que eles possam vir a ser cumpridos”.

E é “precisamente para sinalizar esses aspetos” que vai reunir-se com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, amanhã, sexta-feira.

Antes, o Presidente da República decidiu almoçar com o Presidente da Assembleia da República, visado pelas críticas de parcialidade por parte de CDS-PP e PSD. Ferro Rodrigues já veio defendeu-se já, por antecipação, garantindo que a sua "imparcialidade é total".

Cristas e o CDS têm opinião diferente. “Ao senhor Presidente da República quero prestar a melhor informação possível de viva voz e é o que amanhã farei [dia 24], com certeza conhecendo bem quais são os papéis dos diferentes atores constitucionais e políticos, mas certamente referindo o que é, na nossa perspetiva, o direito ou os direitos, da oposição que lhe estão consagrados nos regimentos da Assembleia da República".

E nesse quadro sinalizar um decorrer de episódios que não dizem nada de bom sobre o funcionamento atual do nosso Parlamento”.

